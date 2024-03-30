ولم يحدد مدبولي المبلغ، لكن صندوق النقد الدولي قال الجمعة إن برنامج الدعم المالي الموسع البالغ 8 مليارات دولار يتيح الإفراج الفوري عن 820 مليون دولار.

وجاء الاتفاق ليشمل توسيع تسهيل الصندوق الممدد البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا والذي تم توقيعه في ديسمبر 2022، لتصبح قيمته 8 مليارات دولار.

ووافق صندوق النقد الدولي على توسيع الاتفاق بعد أن تضرر الاقتصاد المصري بشكل أكبر بسبب الحرب في غزة، والتي أبطأت نمو السياحة، بجانب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف.

وتعد السياحة والشحن من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر.

وأعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، عن اكتمال المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر.