يُعتبر العامل البشري الذي يتمتع بالمهارات والقدرات في مجال الذكاء الاصطناعي أحد أهم الموارد التي تسهم في نجاح الشركات وابتكاراتها.

ومن ثم تجذب الشركات المبتكرة المواهب العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تقديم بيئات عمل محفزة وفرص تطويرية مثيرة، بالإضافة إلى تقديم مزايا مالية وغير مالية مغرية في ظل تنافس عديد من الشركات الكبرى والناشئة في هذا المجال على جذب المواهب، حيث تُعد القدرة على استقطاب المواهب البشرية ذات الكفاءات العالية من أبرز العوامل التي تحدد قوة الشركة وتنافسيتها في السوق.

تتنوع استراتيجيات الشركات في جذب المواهب، فقد تعتمد بعضها على تقديم برامج تدريبية متقدمة وفرص التطوير المهني، بينما تستخدم الأخرى تقنيات التسويق الإبداعي والترويج لثقافة الشركة وقيمها لجذب الكفاءات البشرية المميزة، مع عمليات استحواذ على الشركات الناشئة.

وعلى اعتبار أن الذكاء الاصطناعي يعتبر مجالاً متطوراً وديناميكياً، فإن الشركات تتنافس بشكل مستمر على توظيف الخبرات والمهارات الجديدة التي تسهم في تقدمها التقني وتحسين منتجاتها وخدماتها. وبهذا، تُعد حرب المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من الديناميكية السوقية لهذا القطاع، حيث يسعى كل شركة إلى بناء فريق عمل متميز يسهم في تحقيق رؤيتها وأهدافها المستقبلية.

اصطياد الموظفين

في هذا السياق، ذكر مقال لمحرر قطاع التكنولوجيا في صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، جون ثورنهيل، الأسبوع الماضي، أن:

شركات التكنولوجيا تحاول في كثير من الأحيان اصطياد فرق من الموظفين الأذكياء من خلال "الاستحواذ على شركة ناشئة للتوظيف".

شركة مايكروسوفت أعلنت عن أنها قامت بتعيين اثنين من المؤسسين الثلاثة لشركة Inflection، التي كانت ذات يوم واحدة من أهم شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدد من موظفيها البالغ عددهم 70 موظفاً.

إن موجة التوظيف الأخيرة التي قامت بها مايكروسوفت، في أعقاب استثمارها بقيمة 13 مليار دولار في "أوبن إيه.آي" وشراكتها الأخيرة مع شركة ميسترال الفرنسية، تسلط الضوء على نية الشركة التحالف مع شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة الطموحة والسيطرة على السوق.

النشاط المفرط للشركة، المصحوب بالكثير من ضجيج المستثمرين حول الذكاء الاصطناعي، ساعد مايكروسوفت على الظهور من جديد باعتبارها الشركة العامة الأكثر قيمة في العالم بقيمة سوقية تبلغ 3.1 تريليون دولار، أي أكثر من جميع الشركات المدرجة في مؤشر FTSE 100 في لندن مجتمعة.

خطوة مايكروسوفت توضح حالة التدافع من أجل الحصول على أفضل الباحثين بين أكبر شركات التكنولوجيا في العالم حيث يراهنون على مطالبهم في اقتصاد الذكاء الاصطناعي المستقبلي.

وبحسب جون ثورنهيل، فإنه:

حتى المهندسين المبتدئين نسبياً في شركات الأبحاث الرائدة التي تعمل على تطوير النماذج الأساسية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك "أوبن إيه.آي"، وDeepMind، وAnthropic، يمكنهم الحصول على رواتب مكونة من سبعة أرقام.

إنهم يتعرضون لوابل من عروض العمل كلما سجلوا دخولهم إلى LinkedIn .

كما يمكن أن يكسب المزيد من كبار المهندسين ما يصل إلى 10 ملايين دولار.

واستعان الكاتب بما ذكره جوردان جاكوبس، وهو الشريك الإداري لشركة راديكال فنتشرز، ومقرها تورونتو، والتي استثمرت في نحو 50 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، والذي قال: "ليس هناك شك في أن هناك حرب مواهب هائلة.. في أعلى الهرم يوجد الأشخاص الذين يمكنهم بناء النماذج الأساسية.. هناك عدد قليل جدًا من الأشخاص الذين يمكنهم القيام بذلك بفعالية، وهناك منظمات ستدفع لهم ثروة مطلقة للقيام بذلك".

لكنها أيضاً علامة أخرى على أن اقتصاد الذكاء الاصطناعي الناشئ من المحتمل أن تهيمن عليه شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة بالمال ورأس المال البشري والبنية التحتية للحوسبة السحابية اللازمة لتدريب أحدث النماذج الأساسية، مثل GPT-4 من "أوبن إيه.آي" وGemini من غوغل.

مستويات مختلفة

من جانبه يقول مدير تحليل البيانات في شركة Diamond Professional Consultants، أحمد الدسوقي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

هناك مستويات مختلفة لـ "العقول والمواهب" المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي بداية من المبرمجين وحتى مهندسي تخطيط وتصميم الذكاء الاصطناعي لبناء البنية التكنولوجية.

من هنا يظهر ارتفاع الطلب والمنافسة بين الشركات وحتى الدول في مجال الـAI.

ويستطرد: "إن وضع أسس البنية التكنولوجية وبناء البنى التحتية اللازمة يحتاج الكثير من المواهب الفذة في هذه المجالات، لتهيئة الأسس التي سيتم البناء عليها مستقبلاً بالنسبة للكثير من التطبيقات المختلفة في المجالات كافة".

وينوه خبير تكنولوجيا المعلومات، بأن ذلك يخلق منافسة من نوع مختلف حتى بين المهندسين والعلماء أنفسهم، في ظل حرب المواهب الجارية.

المنافسة العادلة

كانت شركات مايكروسوفت وغوغل وإنفيديا وأمازون من بين المستثمرين الأكثر نشاطا في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وغالبا ما يتاجرون بالقدرة الحاسوبية والرقائق الدقيقة المتطورة مقابل حصة مالية في هذه الشركات.

وقد اجتذب ظهور هذه الشبكة المترابطة من الشركات والشركات الناشئة بالفعل تدقيق الجهات التنظيمية.

في يناير الماضي، أطلقت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية تحقيقًا بشأن خمس شركات تكنولوجية تعمل في هذا المجال. وكتبت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية: "ستسلط دراستنا الضوء على ما إذا كانت الاستثمارات والشراكات التي تتبعها الشركات المهيمنة تهدد بتشويه الابتكار وتقويض المنافسة العادلة".

ويقول المدير التنفيذي لمعهد الذكاء الاصطناعي والمستشار السابق للجنة التجارة الفيدرالية، أمبا كاك، إنه من المشجع أن الهيئات التنظيمية تحقق بالفعل في هذا التركيز لسلطة الشركات. وسيكون التركيز على هياكل السوق التي قد تخنق المنافسة بدلاً من المخاوف التقليدية المتعلقة بمكافحة الاحتكار بشأن الضرر الذي يلحق بالمستهلك. ويضيف: "لن يتعلق الأمر بمن لديه أفضل نموذج، بل بمن لديه أفضل بنية تحتية مع إمكانية الوصول إلى المستهلك".

سيشعر بعض مستثمري رأس المال الاستثماري بخيبة أمل إذا لم يتمكنوا من الخروج من استثماراتهم الناشئة من خلال المبيعات التجارية كما اعتمدوا عليها في الماضي. ومع ذلك، لا يزال الكثيرون سعداء بتمويل الشركات الناشئة التي تستكشف سفوح صناعة الذكاء الاصطناعي.

في حين تركز شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى على بناء نماذج أساسية متعددة الأغراض، يمكن للشركات الناشئة أن تساعد في تلبية احتياجات الأعمال الضيقة للشركات العميلة.

الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

من جانبه، يقول خبير تكنولوجيا المعلومات وشريك الأعمال في شركة Semicolon ltd، محمد الحارثي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن:

حجم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2025 من المتوقع أن يصل إلى 200 مليار دولار حول العالم.

تعد الولايات المتحدة والصين من أكبر الدول استثمارًا في الذكاء الاصطناعي، بينما تمثل روسيا واحدة من أهم الأقطاب المستثمرة في الذكاء الاصطناعي وظهر ذلك بوضوح خلال السنوات الخمس الماضية، في مجالات متعددة منها الرعاية الصحية وتقنيات الدفاع وغيرها.

دول مثل الإمارات العربية المتحدة تعد واحدة من أهم الوجهات استثماراً في مجال الـ AI .

وأكد على أنه من ضمن أعلى المجالات منافسة بين الدول في قطاع الذكاء الاصطناعي هو استقطاب العقول المطورة لتلك التقنيات، حتى أن بعض الدول تعتبرها من ضمن اعتبارات "الأمن القومي"، مشيرًا إلى أن واحدًا من أهم مجالات الاستثمار هو تخصيص الدول حجم عملاق من الاستثمارات لتوجيهها للعقول المتخصصة في تطوير تلك التقنيات.

العمل خارج الولايات المتحدة

وبالعودة لمقال محرر قطاع التكنولوجيا في "فاينانشال تايمز"، فإنه يلفت إلى أنه: