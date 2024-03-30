ومن المقرر أن يستضيف بايدن رئيس الوزراء الياباني الذي سيقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة في العاشر من أبريل.

وقالت الصحيفة دون ذكر مصادرها أن البيان المشترك، الذي يصف العلاقات بين البلدين بأنها "شراكة عالمية"، سيدعو إلى تعاون أقوى في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

وذكرت الصحيفة أن كجزء من الاتفاق، من المرجح أن تضع اليابان والولايات المتحدة إطارا لأبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع "إنفيديا" و"آرم" و"أمازون"، إلى جانب أمور أخرى.

وتحركت الولايات المتحدة بقوة في الأشهر القليلة الماضية لوقف شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، في إطار جهودها لمنع بكين من الحصول على التكنولوجيا الأميركية المتطورة التي يمكن أن تعزز جيشها.