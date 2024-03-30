وقال التقرير أيضا إن عدد مؤسسات الائتمان، بمشاركة غير المقيمين، انخفض العام الماضي إلى 96 من 108 مؤسسة.

وكان البنك المركزي الروسي قد أعلن الجمعة عن تمديد القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى الخارج لمدة ستة أشهر أخرى.

وحتى 30 سبتمبر 2024، سيظل بإمكان المواطنين الروس وغير المقيمين من "الدول الصديقة" تحويل ما لا يزيد عن مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى إلى أي حسابات في البنوك الأجنبية خلال شهر واحد.

أما بالنسبة لأفراد من دول "غير صديقة" ولا يعملون في روسيا، إضافة للكيانات القانونية من مثل تلك الدول، سيبقى منع تحويل الأموال إلى الخارج قيد التطبيق.

وتعتبر روسيا الدول التي فرضت عقوبات عليها "غير صديقة".