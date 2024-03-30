وأكدت الوكالة في بيانها، الجمعة، تصنيف المغرب عند "BB+/B".

وقالت "ستاندرد آند بورز" إنها تعتقد أن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وإصلاحات الميزانية ستسهم في تشكيل إعادة اقتصاد المغرب.

وأضافت في بيانها: "نؤكد كذلك على تصنيفنا الائتماني السيادي للنقد المحلي والأجنبي على الأجلين الطويل والقصير في المغرب عند "BB+/B".

وتعتقد "ستاندرد آند بورز" أن الإصلاحات في المغرب ستستغرق بعض الوقت حتى تؤتي ثمارها بالكامل، إلا أنها رجحت أن تظل ندرة المياه عاملا يقوض النمو في السنوات المقبلة.

وأشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد المغربي سيستفيد من تطوير مشاريع كبرى في ظل كأس الأمم الإفريقية 2025، وكأس العالم 2030.