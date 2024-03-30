وقالت الوكالة، الجمعة، إن سلطنة عمان تواصل القيام بالإصلاحات المالية والاقتصادية الرامية إلى تحقيق كفاءة تشغيلية وأوضاع مالية أقوى للمؤسسات المملوكة للدولة.

وذكرت الوكالة في بيانها أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس وجهة نظرها بتحسن الميزانية العمومية لحكومة سلطنة عمان.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس أن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد يؤدي إلى تقلص المديونية بشكل أسرع من المتوقع في الكثير من المؤسسات المملوكة للدولة.

وتوقعت "ستاندرد آند بورز" أن تحافظ سلطنة عمان على علاقات جيدة مع جيرانها وأن تحافظ على دورها المعتاد كونها طرفا محايدا ووسيطا في المنطقة.

وتتوقع الوكالة أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان اثنين بالمئة في المتوسط سنويا بين 2024-2027.

وفي سبتمبر 2023، رفعت "ستاندرد اند بورز" التصنيف الائتماني للسلطنة إلى BB+ بفضل وجود أساسيات أقوى للاقتصاد الكلي.