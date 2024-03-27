وتترقب الأسواق صدور بيانات ثقة المستهلكين والاقتصاد في منطقة اليورو لشهر مارس والمقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الأربعاء، قبل صدور بيانات استهلاك الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي عند الافتتاح بواقع 179.65 نقطة أو بنسبة 0.46 بالمئة إلى 39461.98 نقطة.

كما صعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 22.73 نقطة أو بنسبة 0.44 بالمئة إلى 5226.31 نقطة.

وارتفع المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 109.06 نقطة أو بنسبة 0.67 بالمئة إلى 16424.76 نقطة عند الفتح.