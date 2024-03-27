تحركات الأسهم

بحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينتش، استقر المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي عند 511.07 نقطة ويحوم بالقرب من مستوى قياسي مرتفع سجله أمس الثلاثاء.

وكان مؤشر أسهم شركات النفط والغاز الأكثر تراجعا على المؤشر إذ انخفض 0.7 بالمئة مما يعكس ضعف أسعار النفط مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية.

وانخفضت أسهم شركتي النفط العملاقتين "شل" و"بي.بي" بنسبة 0.8 بالمئة وواحدا بالمئة على التوالي.

كما تأثر المؤشر بتراجع سهم شركة البرمجيات السويدية "فورتنوكس" الذي انخفض 9.6 بالمئة.

وقاد سهم "إتش اند إم" الأسهم الرابحة وقفز 12 بالمئة، بعد أن تجاوز ثاني أكبر متاجر بيع الأزياء بالتجزئة في العالم توقعات الربع الأول من العام فيما يتعلق بالأرباح التشغيلية.

وسيتحول تركيز السوق إلى بيانات ثقة المستهلكين والاقتصاد في منطقة اليورو لشهر مارس والمقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الأربعاء، قبل صدور بيانات استهلاك الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وقفز سهم "دي.إس سميث" بنسبة 7.3 بالمئة بعد أن قالت الشركة البريطانية المتخصصة في مجال الورق والتغليف إنها تجري محادثات مع "إنترناشونال بيبر" بشأن عرض لتبادل الأسهم بين الشركتين بقيمة 5.72 مليار جنيه إسترليني (7.22 مليار دولار).