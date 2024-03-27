وقالت الصحيفة إن إنتاج الغاز الطبيعي فقط في فبراير زاد بنسبة 13.8 بالمئة إلى 64.5 مليار متر مكعب مقارنة بالشهر ذاته في 2023 وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى جهود شركة غازبروم العملاقة في رفع إنتاجها بنحو 20 بالمئة إلى 44 مليار متر مكعب.

ولم ترد وزارة الطاقة الروسية بشكل فوري على طلب للتعليق.

وكانت روسيا قد وضعت قيودا أو أرجأت إعلان بعض الإحصاءات الرئيسية بعد أن أرسلت موسكو قواتها للحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.

وتراجعت صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا بشكل كبير بسبب الخلاف السياسي بشأن أزمة أوكرانيا بعدما كانت أوروبا السوق الرئيسية للغاز الروسي.