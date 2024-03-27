رفعت بكين شكواها إلى منظمة التجارة العالمية في يونيو عام 2021 بشأن الرسوم الإضافية التي فرضتها أستراليا على عجلات قطارات السكك الحديد، وأبراج الرياح، وأحواض الفولاذ المقاوم للصدأ المستوردة من الصين.

بلغت قيمة التجارة في هذه المنتجات 62 مليون دولار أسترالي (40.4 مليون دولار) في عام 2022.

خلصت منظمة التجارة العالمية، التي تفصل في القضية في مدينة جنيف بسويسرا، الثلاثاء إلى أن هيئة التحقيق الأسترالية "لجنة مكافحة الإغراق" تصرفت بشكل غير متسق مع بعض مواد اتفاقية مكافحة الإغراق.

وقال وزير التجارة الأسترالي، دون فاريل، في بيان الأربعاء إن كانبرا قبلت حكم منظمة التجارة، وإنها تدعم النظام التجاري القائم على القواعد.

وأضاف "ستتعاون أستراليا مع الصين، وستتخذ خطوات لتنفيذ النتائج التي توصلت إليها المنظمة. أستراليا تظل ملتزمة بنظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية الذي يعمل بشكل كامل حتى يمكن إنفاذ حقوق والتزامات جميع أعضاء المنظمة."

مثلت التعريفات التجارية قضية شائكة بين بكين وكانبرا في السنوات الماضية، بعد أن فرضت الصين مجموعة من العقوبات على البضائع الأسترالية عام 2020 خلال تراجع العلاقات الثنائية.

تشير التقديرات إلى أن الرسوم الجمركية كلفت الاقتصاد الأسترالي 20 مليار دولار محلي (13 مليار دولار أمبركي).

ورفع معظم الرسوم الجمركية مع تحسن العلاقات، غير أن التعريفات الجمركية على النبيذ وجراد البحر الصخري وغيرها لا تزال قائمة.