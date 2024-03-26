ومن المقرر تمويل المشروع بقروض من مجموعة البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار.

وتتصل بنزرت حاليا بمعظم المناطق في تونس ومنها العاصمة عبر جسر يجري إغلاقه يوميا للسماح بمرور السفن.

وسيمر الجسر الجديد عبر موقع استراتيجي بين بحيرة بنزرت والبحر المتوسط، ومن المتوقع أن يمتد لمسافة 2.07 كيلومتر ويبلغ ارتفاعه 56 مترا، وسيدعم النشاط الاقتصادي للمنطقة من خلال تسهيل الوصول إلى ميناء المدينة وتحفيز التنمية المحلية.