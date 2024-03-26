تم الانتهاء من اندماج شركة Trump Media المالكة لمنصة "تروث سوشيال" مع الشركة الوهمية Digital World Acquisition Corp، الاثنين، مما سمح لها بالتداول العام، وقد أضافت ما يقرب من 4 مليارات دولار من الأرباح الورقية إلى صافي ثروة دونالد ترامب.

عند سعر للسهم 67 دولارًا، بلغت القيمة السوقية للشركة 9.08 مليار دولار. وتم إيقاف التداول على الأسهم لفترة وجيزة بسبب التقلبات بعد جرس الافتتاح مباشرة.

وقدرت آخر قيمة لحصة ترامب في "TMTG" بـ 5.28 مليار دولار، على الرغم من أن قيود الإغلاق لمدة ستة أشهر قد تمنعه من بيع حصته أو الاقتراض مقابلها.

ارتفعت أسهم شركة Digital World، والتي أصبحت الآن TMTG ويتم تداولها تحت رمز "DJT"، بأكثر من 35% اليوم.

ويواجه ترامب أربع محاكمات جنائية في سباقه للرئاسة الأميركية، ويكافح من أجل جمع الأموال لحملته والنفقات القانونية.

يذكر أن ترامب كان قد دخل بورصة نيويورك قبل 3 عقود من خلال شركته الخاصة بالفنادق والكازينو وسط ضجة كبيرة في عام 1995. وتم شطب هذا السهم بشكل مخزي من بورصة نيويورك بعد تسع سنوات.