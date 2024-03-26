اصطدمت سفينة ضخمة بالجسر في الساعة 1:30 صباحا، واشتعلت فيها النيران قبل أن تغرق وتتسبب في سقوط عدة مركبات في المياه، وفقا لمقطع مصور نشر على موقع إكس.

وقالت ميرسك إن سفينة الحاويات التي اصطدمت بجسر بالتيمور استأجرتها الشركة.

من جانبها، قالت إدارة النقل بولاية ماريلاند على موقع إكس "أغلقت جميع الممرات في كلا الاتجاهين بسبب الحادث الذي وقع على جسر ي-695 كي. وتم تحويل حركة المرور".

وذكر العمدة، براندون إم سكوت، والمدير التنفيذي لمقاطعة بلتيمور، جوني أولزويسكي الابن، أن فرق الطوارئ وصلت إلى الموقع، وأن جهود الإنقاذ مستمرة.

وصرح كيفين كارترايت، مدير الاتصالات في إدارة الإطفاء في بلتيمور، للأسوشيتد برس في الثالثة صباحا، بأن فرق الطوارئ تبحث عن سبعة أشخاص على الأقل يعتقد أنهم سقطوا في المياه.

واضاف أن الادارة تلقت مكالمة طارئة في الساعة 1:30 صباحا للابلاغ عن اصطدام سفينة في طريقها لمغادرة بلتيمور بعمود على الجسر، مما تسبب في انهياره. وكانت هناك مركبات عديدة على الجسر في ذلك الوقت، منها شاحنة ضخمة.

وقال كارترايت "ينصب تركيزنا ال ن على محاولة إنقاذ هؤلاء الأشخاص وانتشالهم"، مشيرا إلى أنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة عدد الأشخاص المتضررين من الحادث.

وأضاف أنه يبدو أن هناك "بعض البضائع أو الحواجز تتدلى من الجسر"، ما يخلق ظروفا غير منة وغير مستقرة، وأن فرق الطوارئ تعمل بحذر نتيجة لذلك. وتابع"هذه حالة طوارئ خطيرة".

يشار إلى أنه تم افتتاح جسر فرانسيس سكوت كي عام 1977.