وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إن فائض الميزان التجاري للمملكة قد تراجع بنسبة 26.3 بالمئة على أساس سنوي في يناير، ليسجل 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار).

وجاء ذلك نتيجة تراجع الصادرات السلعية بنسبة 10.3 بالمئة إلى 95 مليار ريال بعد تراجع الصادرات النفطية مقابل هبوط الواردات بنسبة 1.4 بالمئة إلى 67 مليار ريال.

كما أظهرت البيانات أن الصادرات النفطية للمملكة انخفضت 13.5 بالمئة على أساس سنوي في يناير، بينما ارتفعت الصادرات غير النفطية، شاملة إعادة التصدير، 0.8 بالمئة على أساس سنوي.

وبالمقارنة مع الشهر السابق ديسمبر 2023 فقد انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 3.6 بالمئة كما أن قيمة الصادرات غير البترولية والتي تشمل إعادة التصديرانخفضت بنسبة 9.7 بالمئة، بينما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 10.5 بالمئة، فيما سجل فائض الميزان التجاري السلعي انخفاضًا بنسبة 28.2 بالمئة بالمقارنة مع ديسمبر 2023.