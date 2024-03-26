وارتفع مؤشر البورصة السعودية 0.2 بالمئة، مدعوما بمكاسب في معظم القطاعات.

وصعد سهم البنك السعودي الأول 1.5 بالمئة في حين زاد سهم المواساة للخدمات الطبية 6 بالمئة.

وكان سهم مجموعة "سيرا" من ضمن الأسهم الرابحة أيضا وقفز 4.3 بالمئة في أعلى ارتفاع يومي منذ أكثر من شهرين.

وحققت مجموعة "سيرا" العاملة في مجال خدمات الضيافة والسفر، صافي ربح للعام بأكمله بلغ 265 مليون ريال (70.66 مليون دولار) مقارنة مع خسارة 46 مليون ريال قبل عام، كما سجلت أحجام حجوزات وإيرادات قوية.

وفي أبوظبي، ارتفع مؤشر البورصة 0.1 بالمئة، مدعوما بزيادة سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 1.5 بالمئة، وصعود سهم بنك أبوظبي الأول، 0.7 بالمئة.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.1 بالمئة، بدعم من مكاسب قطاعات الصناعة والمال والسلع الاستهلاكية الكمالية والعقارات.

وارتفع سهم شركة سالك لخدمات التعرفة المرورية 1.1 بالمئة، كما ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي 0.5 بالمئة.

وفي قطر، انخفض مؤشر البورصة 0.2 بالمئة، بفعل خسائر في معظم القطاعات.

وتراجع سهم مصرف الريان 4.7 بالمئة وسهم شركة الملاحة القطرية 1.1 بالمئة.

لكن سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك منطقة الخليج، ارتفع 0.8 بالمئة.

وتترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل للتضخم بالنسبة للبنك المركزي الأميركي لشهر فبراير والتي ستصدر يوم الجمعة.

وقد تقوض أي قراءة مرتفعة للمؤشر تفاؤل السوق بخصوص خفض قريب لأسعار الفائدة.