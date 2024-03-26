ويُعزى هذا النمو الكبير في الدخل إلى تحسن حاد في الاقتصاد الروسي في عام 2023 بعد فترة من الركود في عام 2022.

أثناء اجتماعه مع النواب، أفاد "ميخائيل ميشوستين" بأن النمو في الأجور الإسمية وصل إلى أكثر من 14 بالمئة خلال العام الماضي، في حين بلغ معدل النمو للأجور الحقيقية نحو 7.8بالمئة، حسبما أفادت وكالة "تاس" الرسمية.

تناول "ميشوستين" خلال الاجتماع أيضًا استعداد الحكومة لتقديم تقرير سنوي إلى مجلس "الدوما"، كما ناقش سبل دعم الشركات الروسية لتعزيز قوتها وكفاءتها من خلال التركيز على البحث والتطوير.

يُعرف الأجر الاسمي بالمبلغ الذي يتلقاه العامل مقابل عمله، بينما يُعبر الأجر الحقيقي عن الأجر المعدل بمراعاة التضخم.

وفي حال زيادة الأجر الاسمي بوتيرة أبطأ من معدل التضخم، فإن القوة الشرائية تتأثر سلبًا.