وكانت أكبر ثلاثة أسهم داعمة لنيكي في قطاع أشباه الموصلات، وتصدرتها "طوكيو إلكترون" العملاقة المتخصصة في معدات صناعة الرقائق، إذ اقتفت أثر نظيرتها الأميركية "إنفيديا" التي حققت ارتفاعا قياسيا.

لكن سهم "نيسان" تراجع بنحو أربعة بالمئة، بعد تحديث الشركة لخطة العمل في المدى المتوسط، مما خيب آمال المستثمرين.

ونزل سهم "فاست ريتيلنغ" 1.63 بالمئة ليواصل تراجعه بعد ارتفاع قياسي يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر نيكي تداولات اليوم منخفضا 0.04 بالمئة إلى 40398.03 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.11 بالمئة.

وتراجع مؤشر نيكي، الاثنين، 1.16 بالمئة، بعدما بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 41087.75 نقطة الجمعة.

وسجل المؤشر ارتفاعا بأكثر من 20 بالمئة منذ بداية العام.

وصعد سهم "طوكيو إلكترون" 0.54 بالمئة، وكان أعلى الأسهم ربحا على المؤشر نيكي.

وارتفع سهم "شين-إيتسو كيميكال" المنتجة للسليكون 1.45 بالمئة، وارتفع سهم "سكرين هولدنغز" بأكثر من أربعة بالمئة.