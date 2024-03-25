وأمهلت هيئة في محكمة الاستئناف ترامب الذي يواجه احتمال مصادرة بعض أصوله العقارية، عشرة أيام لتسديد مبلغ 175 مليون دولار.

ودين ترامب ونجلاه بتضخيم صافي ثروة منظمة ترامب للحصول على شروط قرض مواتية، وأمر القاضي آرثر إنغورون في فبراير بدفع غرامة قدرها 454 مليون دولار.

وكان يتعين على ترامب تأمين المبلغ الاثنين لاستئناف حكم إنغورون، لكن هيئة محكمة الاستئناف وافقت على خفض المبلغ الذي يتعين عليه دفعه.

ويزعم أن ترامب وجد صعوبة في تأمين المبلغ الكبير، لكن صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت نقلا عن أشخاص مطلعين على موارده المالية، أنه سيتمكن من تأمين المبلغ بعد خفض قيمته.

وقال ترامب في بيان على موقع "تروث سوشال" إنه "سيلتزم قرار محكمة الاستئناف وسيسدد الغرامة".