وقالت المجموعة في بيان إنّ إريكسون "تتوقّع سوقاً صعباً لشبكات الهاتف المحمول في سنة 2024، في ظلّ مزيد من الانكماش... ووسط حفاظ العملاء على حذرهم".

وأضافت أنّ التخلّي عن هذه الوظائف "يدخل في إطار المبادرات العالمية الرامية إلى تحسين وضع التكلفة"، مشيرة إلى خفض الاستعانة باستشاريين.

وتوظف الشركة السويدية العملاقة التي تعدّ واحدة من الشركات الثلاث الرئيسية المزوّدة لشبكات الهاتف المحمول في العالم مع المجموعة الصينية هواوي والفنلندية نوكيا، حوالى 14 ألف شخص في السويد من إجمالي نحو 100 ألف موظّف حول العالم.

ويعاني مصنّعو المعدّات من تباطؤ حاد في استثمارات مشغّلي الاتصالات في أميركا الشمالية وتباطؤ النمو في نشر شبكات الجيل الخامس في الهند.

وكانت مجموعة نوكيا أعلنت في أكتوبر التخلّي عن 14 ألف وظيفة من إجمالي 86 ألف موظف.

وتكبّدت شركة إريكسون العام الماضي خسارة فادحة بلغت 26,1 مليار كرونة سويدية (2.3 مليار يورو).

وتراجعت مبيعاتها بنسبة 3 بالمئة لتصل إلى 263 مليار كرونة (23 مليار يورو). وكانت المجموعة السويدية قد أعلنت التخلّي عن 8500 وظيفة في فبراير 2023 في مواجهة تباطؤ السوق.