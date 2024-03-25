التغير في الأسعار

بحلول الساعة 1116 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب 0.3 بالمئة إلى 2171.42 دولار للأونصة. وصعدت الفضة 0.3 بالمئة إلى 24.73 دولار.

وكسبت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.6 بالمئة إلى 2172.50 دولار للأونصة.

ويتحول اهتمام المتعاملين إلى بيانات طلبات إعانة البطالة الجديدة الأسبوعية المقرر صدورها الخميس، وكذلك بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة يوم الجمعة. وقد يتأخر رد فعل السوق على بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي حتى الأسبوع المقبل بسبب عطلة الجمعة العظيمة.

وقال كونال شاه رئيس الأبحاث بشركة نيرمال بانج كوموديتيز في مومباي "(قراءات التضخم في الولايات المتحدة) سيكون لها تأثير كبير. أي رقم أقل من المتوقع لنفقات الاستهلاك الشخصي سيؤدي إلى تراجع الدولار وارتفاع أسعار الذهب والعكس صحيح".

ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي الذهب.

وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق الخميس بعدما قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنهم ما زالوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون في السوق بنسبة 75 بالمئة الآن أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 1.2 بالمئة إلى 904.53 دولار للأونصة. وقفز البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1006.10 دولار للأونصة.