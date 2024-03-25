وارتفع الين نحو 0.1 بالمئة وبلغ 151.29 للدولار في أحدث التعاملات بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 151.86 الأسبوع الماضي وبالقرب من أدنى مستوى في 32 عاما عند نحو 152 للدولار الذي سجله في 2022.

وساعد ارتفاع الين على دفع مؤشر الدولار للانخفاض بنسبة 0.16 بالمئة إلى 104.26 نقطة بعد مكاسب أسبوعية بلغت حوالي واحد بالمئة الأسبوع الماضي.

وقال نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية الاثنين إن الضعف الحالي للين لا يعكس أداء الاقتصاد الحقيقي، معززا ما تبناه مسؤولون بالبلاد في الأيام القليلة الماضية من تحذيرات حول انخفاض العملة.

وانخفض الين رغم قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة من المنطقة السلبية الأسبوع الماضي. ويرجح متداولون أن أسعار الفائدة في اليابان ستظل في مستويات منخفضة لبعض الوقت، مما سيحافظ على الفروق الكبيرة في أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة ويعزز جاذبية الدولار.

وصعد اليوان الصيني بعض الشيء الاثنين ليرتفع 0.2 بالمئة تقريبا في التعاملات داخل الصين إلى 7.21 مقابل الدولار، كما صعد في التعاملات الخارجية حوالي 0.4 بالمئة.

وقالت مصادر لرويترز إن البنوك الكبرى المملوكة للدولة في الصين شوهدت وهي تبيع الدولار مقابل اليوان في الأسواق المحلية الاثنين مما ساعد على عكس اتجاه انخفاض مفاجئ حدث في نهاية الأسبوع الماضي.

وتعرضت العملة الصينية لضغوط بسبب كثرة التوقعات في السوق بزيادة التيسير النقدي لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وجاءت هذه التحركات في أعقاب رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في اجتماع السياسة خلال الشهر الحالي.

واستعادت العملات الأوروبية بعض قوتها الاثنين بعد انخفاضها الأسبوع الماضي مع قيام المستثمرين بشراء الدولار على أساس أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يبدو في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة مقارنة ببعض البنوك الأخرى.

وارتفع اليورو في أحدث التعاملات 0.19 بالمئة إلى 1.0828 دولار ليبتعد عن أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.31 بالمئة إلى 1.264 دولار بعدما انخفض بأكثر من واحد بالمئة الأسبوع الماضي.

وزاد الدولار الأسترالي 0.31 بالمئة إلى 0.6535 دولار.

وقفزت البتكوين 5.4 بالمئة إلى 66900 دولار بعدما انخفضت بنحو تسعة بالمئة منذ تسجيلها مستوى قياسيا فوق 73800 دولار في 14 مارس.