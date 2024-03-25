تحرك الأسعار

بحلول الساعة 1124 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا لتصل إلى 85.83 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 40 سنتا أيضا أو 0.3 بالمئة لتصل إلى 81.03 دولار للبرميل.

وسجل كلا الخامين ارتفاعا بشكل مطرد هذا العام، مع زيادة برنت بنحو 11 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 12.5 بالمئة بحلول التسوية يوم الجمعة.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس (إن.إس.تريدنج) وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية "تصاعد التوتر الجيوسياسي، بالإضافة إلى زيادة الهجمات على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا مع تراجع الآمال في وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، أثار المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية".

وأضاف "انخفاض عدد منصات الحفر الأميركية زاد أيضا المخاوف بشأن شح الإمدادات".

وأظهرت بيانات شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز انخفاض عدد منصات النفط الأميركية بمقدار منصة واحدة إلى 509 الأسبوع الماضي، مما يشير إلى انخفاض الإمدادات في المستقبل.

وقالت مصادر لرويترز إن مصفاة نفط روسية أخرى أصبحت تعمل بنصف طاقتها بعد هجوم بطائرة مسيرة في مطلع الأسبوع.

وهاجمت روسيا منشآت التوليد والنقل الأوكرانية الأسبوع الماضي وخلال مطلع الأسبوع مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المناطق.

وفي الشرق الأوسط، واصلت القوات الإسرائيلية هجومها على غزة، الأحد مع فشل وساطة تقوم بها قطر ومصر بدعم من الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار.