ويأتي هذا الاستحواذ في إطار الجهود الرامية لتعزيز وتطوير النظام الحيوي لقطاع صناعة الأدوية في دولة الإمارات، وتعزيز مكانتها عالميا في قطاع صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي.

وكانت شركة "كيليكس بايو" قد استحوذت منذ تأسيسها في نوفمبر من عام 2020، على شركات تصنيع في الهند ومصر ومالطا والمغرب، ونجحت في تسويق مجموعة واسعة من التركيبات الدوائية التي تُعطى عن طريق الفم، وكذلك الحقن التي تغطي مجالات علاج متنوعة بما في ذلك مرض السكري والأورام وأمراض القلب والجهاز العصبي المركزي.

ومن المتوقع أن تعزز عملية الاستحواذ هذه، المكانةَ العالمية لدولة الإمارات في قطاع صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية. وتنسجم عملية الاستحواذ على شركة مثل "كيليكس بايو" متخصصة في مجالات العلاج ذات الصلة، علاوة على وجود فريق قيادي من ذوي الخبرة في استراتيجيات الشراء والبناء الناجحة على مستوى العالم، مع هدف مبادلة المتمثل في وضع دولة الإمارات في مكانة بارزة في قطاع صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية العالمي.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة: "ينسجم هذا الاستحواذ مع كوننا مستثمرا مسؤولاً، ويؤكد على الدور التي تلعبه مبادلة في تسريع عملية التنويع الاقتصادي لدولة الامارات من خلال شركاتنا الوطنية."

وأضاف: "ويمثل هذا الاستثمار نقطة مهمة في تعزيز مكانة مبادلة في قطاع صناعة الأدوية، لتحقيق عوائد اجتماعية واقتصادية مهمة طويلة المدى لدولة الإمارات، بما في ذلك تحسين الرعاية الصحية وتوفير الأمن الدوائي وخلق فرص العمل والتأثير على الناتج المحلي الإجمالي."

وعلق إسماعيل علي عبدالله، رئيس وحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة: "نلتزم في مبادلة بتعزيز بناء مجمعات استراتيجية لخدمة مجتمعاتنا من خلال الاستثمارات التي تلبي الاحتياجات الملحة في قطاع الرعاية الصحية. وسنعمل من خلال تعزيز قدراتنا المحلية في إنتاج الأدوية الأساسية عبر "كيلكس بايو"، على تمكين البنية التحتية للرعاية الصحية في دولة الإمارات بشكل كبير، مما يضمن وصولاً أوسع إلى العلاجات المنقذة للحياة في المنطقة. ويعد هذا الاستثمار جزءا من كوننا مستثمراً مسؤولاً، ويؤكد التزامنا بالاستثمار في الحلول التي تعالج التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم".

من جانبه قال حسين سيدي سعيد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "كيليكس بايو": "نحن ممتنون لمساهمينا السابقين لإيمانهم برؤيتنا ودعمهم برنامج الاستحواذ سريع الخطى الذي انتهجناه منذ البداية. ومع استحواذ مبادلة على الشركة اليوم، نبدأ فصلاً جديداً ومهماً، يعد بتحقيق عوائد اقتصادية، ويعمل على إحداث تأثير اجتماعي إيجابي ومستدام في دولة الإمارات. ونحن متحمسون لتعزيز القدرات التصنيعية لدولة الإمارات، ودفع أجندة الابتكار في مجال مرض السكري والأورام والأدوية الحيوية وغيرها الكثير".

وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تاريخياً ارتفاعاً في معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية مثل اضطرابات القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري. ومع ذلك، تعتمد الدولة على واردات الأدوية لتلبية احتياجات المرضى والمتخصصين في الرعاية الصحية على حد سواء. ويمثّل استحواذ مبادلة الكامل على شركة "كيليكس بايو" استثماراً استراتيجياً لتعزيز القدرات الوطنية في مجال علوم الحياة في دولة الإمارات، من خلال تعزيز آفاق الابتكار، وشراكات التصنيع التي من شأنها تعزيز القدرات الدوائية على المستوى الإقليمي.

ويأتي هذا الاستحواذ في إطار جهود مبادلة الرامية لتأسيس شركة علوم حياة وطنية رائدة مقرها أبوظبي، مما سيعزز البنية التحتية الدوائية في دولة الإمارات، ويسهم في معالجة الأمراض الأكثر انتشاراً، علاوة على خفض نفقات الرعاية الصحية، وتوفير الأمن الدوائي في الدولة، وتحقيق إنجاز آخر في مسيرة بناء اقتصاد وطني مرن وقائم على المعرفة.

وقبل استحواذ مبادلة الكامل على الشركة، كانت "كيليكس بايو" مملوكة من قبل مجموعة من المستثمرين بما في ذلك "ديفيلوبمنت بارتنرز إنترناشيونال"، و"بريتش إنترناشيونال إنفيستمنت"، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD). ويخضع إتمام الصفقة للموافقات التنظيمية المعتادة.