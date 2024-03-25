وارتفع الين قليلا وبلغ 151.24 للدولار في أحدث التعاملات، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 151.86 الأسبوع الماضي وبالقرب من أدنى مستوى في 32 عاما عند نحو 152 للدولار الذي سجله في 2022.

وقال نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، الاثنين، إن الضعف الحالي للين لا يعكس أداء الاقتصاد الحقيقي، معززا ما تبناه مسؤولون بالبلاد في الأيام القليلة الماضية من تحذيرات حول انخفاض العملة.

وجاءت هذه التحركات في أعقاب رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في اجتماع السياسة خلال الشهر الحالي.

ويرجح متداولون أن أسعار الفائدة في اليابان ستظل في مستويات منخفضة لبعض الوقت، مما سيحافظ على الفروق الكبيرة في أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة.

وتلقى الدولار دعما من تحول في توقعات أسعار الفائدة العالمية بعد سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية، ووسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيتمهل في خفض الفائدة مقارنة ببنوك أخرى.

وصعدت الرهانات على أن خفض أسعار الفائدة سيحدث في يونيو المقبل، من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، بعد أن أصبح المصرف الوطني السويسري الأسبوع الماضي، أول بنك مركزي يبدأ سياسة التيسير النقدي هذا العام.

وقد أدى ذلك إلى استمرار الضغط على اليورو والجنيه الإسترليني، إذ وصل اليورو في أحدث التعاملات إلى 1.0817 دولار بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.08 بالمئة إلى 1.26115 دولار، بعد أن انخفض بأكثر من واحد بالمئة الأسبوع الماضي، عقب إشارات من بنك إنجلترا على قرب خفض أسعار الفائدة.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، الجمعة، أن محافظ بنك إنجلترا، آندرو بيلي، أشار إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة هذا العام.

واستقر مؤشر الدولار عند 104.34 نقطة، بعد أن حقق مكاسب أسبوعية بلغت نحو واحد بالمئة الأسبوع الماضي.

وارتفع الدولار الاسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6521 دولار أميركي، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي قليلا إلى 0.5993 دولار أميركي، بعد أن بلغ أدنى مستوياته في أربعة أشهر في وقت سابق من اليوم.

وانتعش اليوان بقوة الاثنين، بعد شكوك حول عمليات بيع للدولار من البنوك المملوكة للدولة، وتوجيهات رسمية قوية من البنك المركزي الصيني، لتعكس العملة الصينية اتجاهها بعد هبوط حاد الأسبوع الماضي.

وارتفع اليوان نحو 0.3 بالمئة إلى 7.2083 مقابل الدولار، بينما ارتفع في التعاملات الخارجية بأكثر من 0.3 بالمئة إلى 7.2492 للدولار.