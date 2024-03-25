وقالت "ممتلكات"، في بيان، إن "غذاء" ستضم الأصول التابعة لـ"ممتلكات" في القطاع الغذائي، مضيفة أنه من شأن وجود جميع تلك الشركات تحت مظلة واحدة أن يعزز آفاق التعاون والتكامل فيما بينها.

وأضافت "ممتلكات" أن "غذاء"، ستعمل كذلك على البحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة في المشاريع والتقنيات التي من شأنها تعزيز إنتاج الأغذية وتصنيعها وتوزيعها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "ممتلكات"، الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، أن "إطلاق شركة غذاء يجعلها محركاً رئيسياً في قطاعي الغذاء والزراعة"، مضيفاً أن "غذاء" تهدف إلى تعزيز قطاع التصنيع الغذائي المستدام والممارسات الزراعية التي من شأنها تقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب توفير الأغذية الصحية، وتحفيز التصنيع والتوزيع ضمن قطاع الأغذية الزراعية بالمملكة، من خلال إيجاد الحلول المبتكرة والاستثمار فيها.

وحسب "ممتلكات"، تسعى "غذاء" إلى الاستثمار في قطاعات تشمل تكنولوجيا الأغذية الزراعية، والزراعة المستدامة، وخدمات الأغذية.