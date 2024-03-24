وحاول إيرانيون الأحد استبدال الريال بالدولار في مراكز الصرافة الرئيسية بشارع الفردوسي في طهران، لكن معظمها كان مغلقا بسبب عطلة عيد "النوروز" التي تستمر من 20 مارس إلى 2 أبريل.

وقال أحد العاملين بمركز للصرافة إن العطلة ساهمت في انخفاض الأسعار.

ويضيف: "هذا السعر ليس حقيقيا، الطلب على شراء الدولار مرتفع للغاية، لكن هناك القليل من محال الصرافة التي لا تزال تفتح أبوابها."

وعطلة عيد "النيروز" تستمر لأسبوعين وتسمح بفرصة للسفر إلى الخارج، ما يزيد الطلب على الدولار واليورو.

وقال أحد المواطنين إن سعر الريال انخفض بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالأيام الستة الماضية بينما البلاد بأكملها في إجازة.

وقالت نيلوفار، 28 عاما، وزوجها بهزاد، 30 عاما، إنهما حجزا رحلة لمدة أسبوع في تركيا بسعر مخفض، لكنهما يتطلعان ال ن إلى إنفاق نفس المبلغ الذي ينفقانه على جولة بالسعر الكامل.

ويؤثر سعر الصرف بقوة على الأسواق الأخرى، ومن بينها الإسكان والإيجارات.

وكان الدولار يعادل 590 ألف ريال في 18 مارس، وهو آخر يوم عمل قبل العطلة.

وتبخرت مدخرات العديد من الإيرانيين مع انخفاض قيمة العملة المحلية.

واليوم، تبلغ قيمة الريال الإيراني حوالي واحد على عشرين مما كان عليه عام 2015، عندما وقعت إيران الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

وانخفض سعر الدولار من 32 ألف ريال إلى مئات الآلاف منذ ذلك الحين.

ووصلت العملة الإيرانية إلى أدنى مستوياتها في فبراير عام 2023 عند 600 ألف ريال مقابل الدولار.