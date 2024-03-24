وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، فإن توقعات المحللين جاءت كتأكيد لتوقعات "غولدمان ساكس" السابقة، والتي تأخذ في الاعتبار أن معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية ومسار النمو الاقتصادي قد تم تسعيرهما بالكامل من قبل الأسواق، حسبما كتب الاستراتيجيون بقيادة ديفيد كوستين في مذكرة.

ووفق التقرير، فقد قام المحللون بالنظر إلى السيناريوهات المحتملة الأخرى، لأن التوقعات الخاصة بتقييمات "غولدمان ساكس" كانت غير مؤكدة.

وقال المحللون من "غولدمان ساكس" إن أحد هذه السيناريوهات يرجح أن تقييمات شركات التكنولوجيا العملاقة قد تستمر في الزيادة، مما يدفع المؤشر إلى مستويات كبيرة تصل إلى 6000 نقطة بحلول نهاية العام.

وكتب الاستراتيجيون: "على الرغم من أن التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي يبدو كبيرا، إلا أن توقعات النمو والتقييمات طويلة المدى لأكبر أسهم TMT لا تزال بعيدة عن منطقة" الفقاعة ".

وارتفع مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 10 بالمئة تقريبًا هذا العام وأغلق يوم الجمعة عند مستوى 5234.18 نقطة

وقد أدى هذا بالفعل إلى دفع العديد من الاستراتيجيين لتغيير توقعاتهم عن أداء المؤشر بنهاية العام الجاري.

ويعتبر الجمع بين البيانات الاقتصادية الأميركية الجيدة، والتوقعات بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة والتفاؤل بشأن أسهم الذكاء الاصطناعي من بين العوامل التي ساهمت في زيادة التفاؤل حول أداء المؤشر.