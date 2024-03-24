وذكرت أكبر شركة لتكرير النفط في العالم من حيث القدرة الإنتاجية في إفصاح لبورصة شنغهاي أن الدخل الصافي بلغ 60.5 مليار يوان (8.37 مليار دولار)، استنادا إلى معايير المحاسبة الصينية.

وقالت سينوبك في بيان لرويترز إن الشركة واجهت "بيئة تشغيل معقدة ومنافسة شديدة" العام الماضي.

ويعد التراجع خلال عام 2023 أسوأ قليلا من عام 2022 عندما سجلت الشركة انخفاضا قدره 6.9 بالمئة في صافي الدخل نتيجة تأثير قيود مكافحة فيروس كورونا على الطلب على الوقود والمواد الكيميائية.

وقاد وقود الطيران والبنزين تعافي الطلب بعد وباء كوفيد-19، إذ زادت حركة السفر الجوي وتزايد عدد من يقودون سياراتهم في الصين.

وارتفعت مبيعات شركة النفط والغاز الحكومية الكبرى من البنزين 14.3 بالمئة والديزل 6.4 بالمئة.

وارتفعت مبيعات وقود الطائرات 49.5 بالمئة.

وارتفع استهلاك المصافي من النفط 6.3 بالمئة العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 257.52 مليون طن، أو حوالي 5.15 مليون برميل يوميا.

وتتوقع الشركة ارتفاع الاستهلاك إلى 260 مليون طن هذا العام.

وتتوقع سينوبك انخفاض ​​إنتاجها من النفط الخام إلى 279.06 مليون برميل هذا العام من 280.23 مليون برميل في 2023، وزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي إلى 1.380 مليار قدم مكعب من 1.292 مليار قدم مكعب.

وظلت أعمال البتروكيماويات ضعيفة في ظل انخفاض مبيعات الألياف الكيماوية والبلاستيك 1.8 بالمئة.

وتخطط سينوبك لإنفاق رأسمالي قدره 173 مليار يوان هذا العام لتغطية الاستثمارات الرئيسية مثل الاستكشاف والتطوير، انخفاضا من 176.8 مليار يوان في العام الماضي.