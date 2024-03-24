ويندرج هذا الإعلان الذي تم خلال فعاليات "إنفستوبيا 2024"، ضمن رؤية "إنفستوبيا" لتحفيز رواد الأعمال على التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتوفير كافة الممكنات والفرص التي تدعم نمو وازدهار مشاريعهم الابتكارية.

ويهدف الصندوق الذي تم إطلاقه بالتعاون مع "TLIP"- المنظومة الرقمية المتخصصة في تخزين ومشاركة البيانات التجارية، إلى تعزيز بيئة تكنولوجيا التجارة، والإسهام في إنشاء منظومة تجارية عالمية أكثر ترابطاً وكفاءةً، وإتاحة حلول التمويل التجاري أمام الشركات والحكومات، وذلك انسجاماً مع توجه دولة الإمارات نحو تطوير التقنيات المطبقة في التجارة العالمية، وبدعم وتسهيل من "إنفستوبيا"؛ إذ سيتم التركيز على دعم الشركات الناشئة التي يقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى امتداد قارة إفريقيا.

وتشكل هذه الاستثمارات المعلن عنها خطوة مهمة نحو إعادة تعريف مشهد التجارة والتمويل الرقمي، فمن خلال توفير بيئة داعمة للابتكار التكنولوجي، سيتسنى لمؤسسة "IOTA" إتاحة إمكانات وآفاق جديدة لتجارة عالمية مرنة وفعالة، ما يفيد المجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

وكان لـ "إنفستوبيا 2024" دور محوري في تسهيل إطلاق الصندوق الاستثماري الجديد، حيث وفرت منصة مثالية لعرض حلول "IOTA" المبتكرة أمام مجتمع المستثمرين وصانعي القرار العالميين ومكّنتها من التواصل مع الشركاء.

وتعد "IOTA" ، المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، مؤسسة عالمية تهدف إلى تطوير الجيل التالي من تقنيات الحوكمة اللامركزية لبناء اقتصاد رقمي جديد من خلال إعادة تصميم الطريقة التي يتصل بها الأشخاص والأجهزة ويتشاركون فيها المعلومات والقيمة، حيث تستخدم تقنيات جديدة ومتقدمة في مجال البلوكتشين والعملات الرقمية وتقنية البيانات الموزعة وإنترنت الأشياء وترميز الأصول الحقيقية وتطبيقات التكنولوجيا المالية الحديثة الأخرى. وتتعاون المؤسسة مع منظومة عالمية وشركاء للبحث وتطوير التقنيات التي تحقق تأثيراً مستداماً.

واستضافت "إنفستوبيا 2024" ضمن فعالياتها التي استمرت لمدة يومين نهاية فبراير الماضي في أبوظبي نخبةً من المستثمرين والشركات وقادة الاقتصاد والخبراء ورواد الأعمال، وهيأت مناخاً ملائماً للتواصل والتعاون واستشراف فرص الاستثمار المشترك، حيث شهدت حضور أكثر من 2500 مشارك، وأكثر من 90 متحدثاً ومتحدثة ناقشوا مجموعةً من أهم مواضيع الاستثمار والاقتصاد الجديد.