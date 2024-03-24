وذكرت الشركة في بيان للسوق السعودي "تداول"، الأحد، أن العمليات توقفت بسبب حدوث تسريب في خزان الأملاح المنصهرة بالمشروع.

وأضاف البيان: "يفيد التحليل الأولي بتوقف عمليات التشغيل بشكل قسري حتى نوفمبر 2024".

وتبلغ حصة شركة "أكوا باور" 75 بالمئة من المشروع.

وذكرت الشركة أن التقديرات الأولية تشير إلى خسارة شركة المشروع لإيرادات بقيمة 47 مليون دولار أميركي.

وستقوم الشركة، وفق البيان، بإصلاح الخزان "مع وجود احتمالية لبناء خزان جديد".

وتعمل محطة نور 3 على توليد الكهرباء بتقنية الطاقة الشمسية المركزة وتوّلد 150 ميغاواط، مع قدرة تخزين الطاقة الحرارية لمدة 8 ساعات، وتم تطويرها على أساس البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية، بحسب موقع شركة "أكوا باور".

وبلغت تكلفة المشروع 862 مليون دولار أميركي.