وقال البيت الأبيض إن بايدن وقع على القانون في منزله في "ويلمينغتون" في "ديلاوير"، حيث يقضي عطلة نهاية الأسبوع.

وتم تمرير القانون في مجلس الشيوخ بأصوات 75 بنعم مقابل 24 بلا، بعد انتهاء تمويل الأجهزة في منتصف الليل.

ولكن البيت الأبيض أرسل مذكرة لاحقا يعلن أن مكتب الإدارة والموازنة أوقف الاستعدادات للإغلاق لأن هناك درجة عالية من الثقة في تمرير الكونغرس للتشريع، وأن الرئيس سيصدق عليه السبت.

واستغرق الأمر من المشرعين 6 أسابيع لموازنة العام الحالي للوصول إلى نتيجة بشأن تمويل الحكومة، وهي عملية عرقلها المحافظون.

وتشمل مشاريع القانون الحزمة الأولى من فواتير إنفاق العام الكامل التي تمول وزارات شؤون المتقاعدين والزراعة والداخلية وغيرها، وقد طرحت في الكونغرس قبل أسبوعين ومررت قبل انتهاء تمويل الأجهزة بساعات.

كما تشمل الحزمة الثانية، والتي تمول وزارات الدفاع والأمن الداخلي والخارجية، وغيرها من مجالات الحكومة العامة.

بإضافة الحزمتين، يصبح الانفاق المحدد لموازنة العام نحو 1.66 تريليون دولار، ولا يتضمن ذلك برامج مثل التأمين الاجتماعي أو التأمين الصحي أو تمويل ديون البلاد.