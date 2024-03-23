وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر إلى مستوى غير مسبوق، الخميس، إلا أنها تراجعت خلال آخر جلسات التداول، الجمعة.

تحركات الأسعار

سجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.44 بالمئة، لتصل إلى 2165.44 دولارا للأونصة.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال بيتر فيرتيش المحلل لدى مؤسسة "كوانتيتيف كوموديتي ريسيرش" إنه في حين يشكل صعود الدولار عائقا أمام الذهب والمعادن نفيسة الأخرى، فإن "العامل الرئيسي هو تطورات الوضع على المدى المتوسط فيما يتعلق بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريبا، وهذا ينطوي بوضوح على انخفاض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب".

عادة ما ترتفع أسعار الذهب، الذي لا يدر عوائد، عندما تنخفض أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب أمس الخميس إلى قمة جديدة للمرة الخامسة هذا الشهر بعد أن أشار صناع السياسة في المركزي الأميركي إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض الفائدة بثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة.