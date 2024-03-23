وبعد انقضاء المهلة القصوى المحددة في منتصف ليل الجمعة لإقرار تمويل للإدارة يسمح لهيئاتها بمواصلة عملها، صوت مجلس الشيوخ في ساعات الصباح الأولى على قانون التمويل بقيمة 1200 مليار دولار بعدما صادق عليه مجلس النواب.

وبعد ساعات من المفاوضات الحثيثة مع الجمهوريين، قال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر من مقرّ المجلس: "لم يكن الأمر بالسهل، لكن مثابرتنا الليلة أتت بثمارها".

وأضاف قبل الموافقة النهائية على النص: "إنه أمر جيد للشعب الأميركي أن نتوصل إلى اتفاق بين الحزبين لإنجاز المهمة".

ولن يكون للتأخير البسيط أثر على الوزارات الأميركية التي كانت لتُحرم من التمويل في حال عدم التوصّل إلى اتفاق.

وكان آخر إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية قد حدث خلال رئاسة دونالد ترامب، واستمر من 22 ديسمبر 2018 إلى 25 يناير 2019.