وحصلت الشركة التابعة لويلسبون على عقد تصنيع وتوريد أنابيب من الصلب لمدة ثمانية أشهر في يناير، بحسب رويترز.

وتمثل الصفقة ثلاثة بالمئة من إجمالي قيمة العقود التي أعلنتها أرامكو لصالح ويلسبون في السنة المالية 2023-2024، والتي تبلغ نحو 98 مليار روبية.

ولم تكشف ويلسبون عن سبب إلغاء العقد، لكنها قالت إن ذلك لن يؤثر على خطط التشغيل الخاصة بها.

وسجلت الشركة في فبراير قفزة في أرباحها المجمعة في الربع الثالث تجاوزت 12 ضعفا، ومنها أرباح الشركات التابعة، مدعومة بالطلب القوي على أنابيبها في مختلف القطاعات.