ومثّل الأسبوع تحولا في السياسة النقدية العالمية بعد خفض البنك الوطني السويسري وبنوك مركزية في دول نامية أسعار الفائدة، أو قاموا بالإشارة إلى اعتزامهم فعل ذلك.

وشهر يونيو هو الموعد المرجح لقيام البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة.

تحركات الأسعار

ارتفع الدولار أمام عملات رئيسية ما عدا الين، إذ استقطب الاقتصاد الأميركي القوي نسبيا وأسعار الفائدة المرتفعة تدفقات استثمارية.

ولكن خفض تكاليف الاقتراض في سويسرا، في أول تحرك من هذا النوع يتخذه بنك مركزي رئيسي في أوروبا، مثّل تحولا حاسما.

وفقد الفرنك السويسري نحو 1.5 بالمئة من قيمته أمام الدولار هذا الأسبوع وحوالي 6.6 بالمئة حتى الآن هذا العام.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.26 بالمئة، بينما تراجع الدولار 0.26 بالمئة أمام الين ليسجل 151.22 ين.

وارتفع الدولار نحو 1.4 بالمئة خلال الأسبوع أمام الين واقترب من مستويات كانت قد دفعت اليابان إلى التدخل في 2022.

وسجل اليورو مقابل الين خلال الأسبوع أعلى مستوياته منذ 2008 عند 165.37 ين لليورو، وتجاوز الدولار الأسترالي عتبة 100 ين لأول مرة منذ 2014.

ومع صعود الدولار، سجل اليورو أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع. وانخفض اليورو في أحدث التعاملات 0.3 بالمئة عند 1.0829 دولار.

وأعلن بنك اليابان في الآونة الأخيرة تحولا تاريخيا بتخليه عن أسعار الفائدة السلبية قصيرة الأجل وتحديد سقف للعائد على المدى الطويل، لكن الأثر جاء سريعا للغاية بعد أن هبط الين بمجرد صدور الأنباء ليسجل الدولار 151.17 ين.

وقادت توقعات لتيسير السياسة في الصين إلى زيادة الضغوط على عملتها التي انخفضت بشكل حاد إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر خلال التعاملات في الداخل، مما أثار مخاوف المستثمرين ودفع البنوك الحكومية إلى التدخل.

ووصلت العملة الصينية في أحدث التداولات إلى 7.229 للدولار، بينما يتجه الدولار في التعاملات الخارجية إلى تسجيل أعلى زيادة خلال يوم واحد منذ عام أمام اليوان، إذ ارتفع الدولار 0.7 بالمئة إلى 7.2716 يوان.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.6 بالمئة إلى أدنى مستوى في شهر عند 1.258 دولار بعدما أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس.

وبالنسبة للعملات المشفرة، تتجه عملة بتكوين إلى أكبر انخفاض أسبوعي منذ أغسطس بهبوط يقترب من ستة بالمئة.

وتراجعت في أحدث التداولات 3.46 بالمئة خلال اليوم إلى 63192 دولارا بعد أن هبطت بنحو 13 بالمئة منذ تسجيل مستوى قياسي يقترب من 74 ألف دولار الأسبوع الماضي.