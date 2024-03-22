تحركات الأسعار

بحلول الساعة 13:05 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2174.20 دولار للأونصة، ويتجه لتسجيل الارتفاع الأسبوعي الرابع من خمسة أسابيع بزيادة 0.8 بالمئة حتى الآن.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2176.20 دولارا للأونصة.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال بيتر فيرتيش المحلل لدى "كوانتيتيف كوموديتي ريسيرش" إنه في حين يشكل صعود الدولار عائقا أمام الذهب والمعادن نفيسة الأخرى، فإن "العامل الرئيسي هو تطورات الوضع على المدى المتوسط فيما يتعلق بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قريبا، وهذا ينطوي بوضوح على انخفاض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب".

وعادة ما ترتفع أسعار الذهب، الذي لا يدر عوائد، عندما تنخفض أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب أمس الخميس إلى قمة جديدة للمرة الخامسة هذا الشهر بعد أن أشار صناع السياسة في المركزي الأميركي إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض الفائدة بثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.67 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.6بالمئة إلى 902.9 دولار، ونزل البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 999.68 دولار.

وتتجه أسعار المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.