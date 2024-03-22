ويأتي ذلك مع ترحيب المستثمرين بتمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بموقفه بشأن خفض أسعار الفائدة.

تحركات الأسعار

هبط المؤشر "داو جونز" الصناعي عند الفتح بواقع 7.31 نقطة أو بنسبة 0.02 بالمئة إلى 39774.06 نقطة.

وصعد المؤشر "ستاندرد اند بورز" بواقع 0.95 نقطة أو بنسبة 0.02 بالمئة إلى 5242.48 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع بواقع 14.01 نقطة أو بنسبة 0.09 بالمئة إلى 16387.83 عند الافتتاح.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

وأبقى الفيدرالي على معدلات الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى للفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم منذ نحو 22 عاما.

وأشار صناع السياسات إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض معدلات الفائدة 75 نقطة أساس بحلول نهاية 2024.