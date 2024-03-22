وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "إذا تمّ تنفيذ هذه القرارات المتعلقة بالأصول، فستكون لها عواقب وخيمة للغاية على من اتخذوها".

ورداً على سؤال بشأن نية الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية على الحبوب الروسية، قال "سيعاني المستهلكون الأوروبيون بالتأكيد" جراء ذلك.

واقترحت المفوضية الأوروبية الجمعة فرض رسوم جمركية "باهظة" على المنتجات الزراعية الروسية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي والمعفية بشكل واسع منها راهناً، لحرمان موسكو من "مصدر عائدات" لتمويل حربها على أوكرانيا.

ويأتي ذلك غداة قرار اتخذته الدول الأعضاء في التكتل المجتمعة في قمة في بروكسل الخميس، بشأن "المضي قدماً" في مخطط استخدام أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتسليح لأوكرانيا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الخميس خلال مؤتمر صحافي "نحن مصمّمون على التحرّك بسرعة كبيرة حتى نتمكّن من استخدام جزء من هذه الأموال لدعم أوكرانيا".

وتراوح فوائد حوالي 200 مليار يورو (216.4 مليار دولار) من الأصول المجمّدة بين 2.5 و3 مليارات يورو سنوياً، وفق مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

ويريد الأوروبيون استخدام هذه المبالغ لتسليح أوكرانيا.