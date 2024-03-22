ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن المجموعة اختارت بنك أبوظبي التجاري، وسيتي غروب، والإمارات دبي الوطني كابيتال، و"إتش إس بي سي هولدنغز" للعمل على الطرح المخطط له في سوق أبوظبي، في حين يعمل بنك الاستثمار موليس آند كو كمستشار مالي مستقل.

وتخطط المجموعة لجمع ما يصل إلى ملياري دولار من عملية الاكتتاب، منوهة إلى أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن توقيت الطرح أو تقييم الأسهم المزمع طرحها.

ويتوقع أن يتم إدراج أسهم مجموعة اللولو في النصف الثاني من العام الحالي، حسبما ذكرت بلومبرغ في فبراير، والتي قالت نقلا عن مصادر إنها تدرس أيضاً إدراجاً مزدوجاً في السوق السعودي.

يشار إلى أن قيمة المجموعة قدرت بأكثر من 5 مليارات دولار في عام 2020، وتدير الشركة مراكز تسوق وأنشطة تجارية أخرى بما في ذلك الضيافة والشحن والعقارات.

من المحتمل أن يكون طرح أسهم لولو للاكتتاب العام (IPO) من عمليات الإدراج البارزة في الخليج هذا العام، والذي شهد نشاطًا ملحوظًا في مجال بيع الأسهم خلال السنتين الماضيتين. ومع ذلك، فقد كانت معظم عمليات الاكتتاب العام في الإمارات العربية المتحدة من قبل شركات مملوكة للدولة، في حين لم تحذو الشركات الخاصة حذوها بعد.

أسس رجل الأعمال الهندي يوسف علي شركة لولو في أوائل التسعينيات خلال فترة طفرة النفط التي استمرت لسنوات في منطقة الخليج. ,تبلغ إيراداتها السنوية حوالي 8 مليارات دولار وتوظف أكثر من 70 ألف شخص، وتعمل في 26 دولة عبر الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة وأوروبا، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

كما أفادت بلومبرغ أن سلسلة متاجر سوبر ماركت أخرى في الشرق الأوسط، وهي سبينيس دبي، تخطط أيضًا لطرح عام أولي في دبي هذا العام.