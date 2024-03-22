ارتفع مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس رئيسي لتضخم أسعار المستهلكين، بنسبة 0.3 بالمئة في فبراير مقارنة بشهر يناير، بعد مكاسب بنسبتي 0.5 بالمئة و0.1 بالمئة على أساس شهري على التوالي في يناير وديسمبر، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي.

على أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 1.5 بالمئة بعد زيادة 1.3 بالمئة على أساس سنوي في الشهر السابق.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة بنسبة 0.8 بالمئة في المنتجات الزراعية وارتفاع بنسبة 0.5 بالمئة في أسعار السلع الصناعية.

تعد أسعار المنتجين أحد المؤشرات الرئيسية التي تحدد مسار التضخم، لأنها تؤثر على الأسعار التي تفرضها الشركات على المستهلكين في الأشهر المقبلة.

في الشهر الماضي، ارتفعت أسعار المستهلكين، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 3.1 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بزيادة قدرها 2.8 بالمئة في الشهر الذي سبقه، وهي المرة الأولى منذ أربعة أشهر التي يتسارع فيها نمو الأسعار على أساس شهري.

وكان البنك المركزي قد جمد سعر الفائدة الرئيسي في البلاد للجلسة التاسعة على التوالي عند 3.5 بالمئة في الشهر الماضي وسط اعتدال التضخم بشكل أبطأ من المتوقع وارتفاع ديون الأسر.

جاء تجميد أسعار الفائدة بعد أن قام بنك كوريا المركزي برفع أسعار الفائدة سبع مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.