وقد اجتذب موقع ريديت، الذي لم يحقق أرباحًا سنوية منذ إطلاقه في عام 2005، المستثمرين من خلال تقديم محتواها كساحة تدريب لبرامج الذكاء الاصطناعي (AI).

وذكرت رويترز الشهر الماضي أن ريديت، أبرمت صفقة ترخيص بيانات مع غوغل تبلغ قيمتها حوالي 60 مليون دولار سنويًا.

على الرغم من أن ريديت، لا تزال تعتمد على الإعلانات في غالبية إيراداتها، إلا أنها روّجت للذكاء الاصطناعي في جولتها التسويقية للاكتتاب العام كمجال للنمو. كما كشفت الأسبوع الماضي أن لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية تحقق في صفقات ترخيص بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وقالت جين وونغ، الرئيسة التنفيذية للعمليات في Reddit، "في جوهر عملنا، نحن شركة نمو. يتطلب تحقيق مهمتنا رغبتنا في زيادة عدد المستخدمين".

وسعرت ريديت، ومقرها سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية، الاكتتاب العام الأولي الخاص بها في نطاق 31 إلى 34 دولاراً للسهم، وتتوقع ريديت أن تكسب ما يقرب من 450 مليون دولار من عائدات الاكتتاب العام، إذا تم تسعير الأسهم عند منتصف النطاق المتوقع.

افتتحت أسهم الشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو عند 47 دولارًا في بورصة نيويورك، الخميس، بعد التسعير عند 34 دولارًا في الاكتتاب العام، وهو النطاق السعري الأعلى المشار إليه للشركة. وأنهت التداول عند 50.44 دولارًا.

ووفقًا لسعر السهم عند الاكتتاب والبالغ 34 دولارًا، قُدرت قيمة الشركة التي يصل عدد مستخدميها إلى 73 مليون شخص، بنحو 6.4 مليار دولار، لكن مع ارتفاع السهم بعد الطرح، ارتفعت هذه القيمة فوق 8.5 مليار دولار.

ومع ذلك، فإن هذه القيمة أقل مما كانت عليه في سوق الشركات الخاصة عام 2021، عند قُدرت أعمالها بنحو 10 مليارات دولار خلال ازدهار صناعة التكنولوجيا، قبل أن تتبدل معنويات المستثمرين بسبب ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

وطرح ريديت في بورصة نيويورك هو أول طرح عام لشركة وسائل تواصل اجتماعي رئيسية منذ اكتتاب منصة بنترست عام 2019، ولذلك طال انتظاره، إذ تم تقديم الطلب قبل أكثر من عامين.

وارتفعت إيرادات ريديت السنوية لعام 2023 بنسبة 20 بالمئة إلى 804 ملايين دولار من 666.7 مليون دولار في العام السابق، بحسب بيانات الشركة.

وسجلت الشركة أيضاً خسارة صافية قدرها 90.8 مليون دولار العام الماضي، وهي أقل من خسارتها البالغة 158.6 مليون دولار في عام 2022.

ارتفعت شعبية Reddit إلى مستويات جديدة خلال ظاهرة "أسهم الميمز" في عام 2021، حيث تعاونت مجموعة من المستثمرين الأفراد على منتدى "WallStreetBets" لشراء أسهم شركات ذات مبيعات مكشوفة عالية مثل GameStop.

في إطار خطتها لمكافأة المستخدمين، خصصت Reddit نسبة 8 بالمئة من الأسهم المطروحة للمستخدمين المؤهلين والمشرفين وأعضاء مجلس إدارة معينين بالإضافة إلى الأصدقاء والعائلات للموظفين والمديرين.

كما عرضت بعض الأسهم للمستثمرين الأفراد من خلال منصات الوساطة عبر الإنترنت Robinhood (روبن هود) وSoFi وإدارة الثروات في مورغان ستانلي وخدمات الوساطة في فيدليتي.

لكن المحللين يرون أن هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر. عادةً ما يتم استبعاد المتداولين الأفراد الراغبين في الدخول على شركة مدرجة حديثًا من المشاركة في الاكتتاب العام، حيث يشترون الأسهم فقط عند بدء التداول.

قد يؤدي السماح بالوصول المبكر للاكتتاب العام إلى خفض بعض الطلب. كما أن هؤلاء المشترين غير مقيدين بفترة حظر بيع، ويمكنهم اختيار البيع عند بدء تداول السهم، مما يؤدي إلى زيادة تقلب السعر.