وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للعالمية القابضة، إن الشركة التي تم إنشاؤها حديثاً، والتي تسمى "2 بوينت زيرو"، ستطرح في السوق في وقت ما من العام المقبل، وفقا لوكالة بلومبرغ.

وقامت العالمية القابضة بدمج الشركات التابعة لـ مجموعة "رويال غروب"، لتأسيس 2PointZero، في وقت سابق من هذا العام، والتي تعمل في قطاعات من الخدمات المالية إلى التعدين. وتشمل هذه الشركات "لوناتي" و"إنترناشيونال ريسورسيز هولدنغ"، وشركة الاستثمار الخاصة "شيميرا".

وقال شعيب: "لقد تقرر أن تدخل هذه الشركات في قطاعات منفصلة، بحيث تحصل على ضخ كبير لرؤوس الأموال، عندما نقوم بإدراج 2 بوينت زيرو، ما سيساعد على نمو الشركات التابعة لها، وسيكون تقييمها ما يصل إلى 100 مليار درهم".

قامت شركة "2 بوينت زيرو"، التابعة للشركة العالمية القابضة، عن تعيين الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيساً لمجلس إدارتها، وتعيين مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة السابقة في دولة الإمارات، رئيساً تنفيذياً، لما يسهم في قيادة الشركة نحو مستقبل يتسم بالتأثير والتطور العالمي.

وتتطلع العالمية القابضة أيضاً إلى إدراج (IRH) "أنترناشونال تكنولوجي هولدينغ"، و"سيريوس أنترناشونال هولدينغ"، والتي تركز على التكنولوجيا الخضراء والتحول الرقمي والتكنولوجيا الصحية.

وقال الرئيس التنفيذي إنه من المقرر أن يتم إدراج ITH "أنترناشونال تكنولوجي"، هذا العام، بينما من المرجح أن يتم إدراج Sirius "سيريوس" في عام 2025.

وأضاف أن العالمية القابضة لن تسعى إلى استهداف قطاعات جديدة في عام 2024. وقال: "ينصب التركيز بشكل أكبر على النمو الداخلي للأعمال. أيا كانت القطاعات التي نتواجد فيها ، سنحقق نموًا".

ستركز الشركة على تطوير قطاعات التعدين والطاقة وإدارة الأصول والتمويل الأصغر وإعادة التأمين. كما أنها تسعى لاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وستكون شركة IRH، وهي شركة تابعة لـ 2PointZero، ستكون الذراع الاستثمارية في مجال التعدين، مع التركيز على النحاس والكوبالت والقصدير والتنجستن والتنتال والنيكل، حيث أشار الرئيس التنفيذي إلى أن الشركة تجري حاليا مفاوضات في آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية.

حول 2بوينت زيرو

2بوينت زيرو هي شركة قابضة من الجيل التالي مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، رائدة في التطوير عبر العديد من قطاعات الأعمال. مع رؤية تتخطى الحدود، تكرس 2بوينت زيرو لنسج إرث من الابتكار والاستدامة والشمولية العالمية.

تأسست 2بوينت زيرو بطموح الريادة في الخدمات المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وغير ذلك، وتوحد قادة الصناعة مثل "شيميرا للاستثمار" و " و"لونيت كابيتال" و"بلتون القابضة" وشركة " انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ" (IRH)، تحت مظلة تحويلية واحدة. وتعكس محفظة الشركة، التي من المتوقع أن تتجاوز أصولها 100 مليار درهم، التزامها بالتميز والنمو الاستراتيجي في النظم الإيكولوجية الرقمية والمشفرة، وإدارة الموارد، وما بعدها. وبصفتها منارة للتميز المتنوع، تعمل على تمكين الشركات المكونة لها من تعزيز النظم البيئية المستدامة، وتحقيق انجازات تكنولوجية، وضمان المرونة المالية.