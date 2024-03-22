وأشار الصندوق إلى أن المخاطر التي تواجه أوكرانيا لا تزال مرتفعة بشكل استثنائي، لا سيما عدم اليقين المرتبط بالحرب مع روسيا وآفاق التمويل الخارجي، وذلك على الرغم من أن رئيس بعثة أوكرانيا جافين جراي قال للصحفيين إن الصندوق لا يزال يتوقع هدوء الحرب تدريجيا بحلول نهاية عام 2024.

وقال جراي إن الأداء العام لأوكرانيا فيما يتعلق ببرنامج صندوق النقد الدولي ظل قويا خلال عامه الأول، وقد استوفى جميع معايير الأداء الكمي باستثناء واحد يتعلق بإيرادات الضرائب.

يذكر أن اقتصاد أوكرانيا قد تضرر بشدة جراء الحرب التي تدور منذ فبراير 2022، إذ فر الملايين من السكان وتعرضت المدن والبلدات للدمار والقصف، وتعطلت طرق الخدمات اللوجستية والإمداد وتضرر قطاعا البنية التحتية والطاقة.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 29.1 بالمئة في عام 2022، في أكبر انخفاض سنوي له منذ استقلال أوكرانيا منذ عام 1991.