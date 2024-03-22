التغير في الأسعار

بحلول الساعة 0319 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2172.72 دولار للأونصة، لكنه ارتفع 0.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2174.30 دولار للأونصة.

الدولار القوي ينهك الذهب

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل منافسيه ويتجه لتحقيق ارتفاع للأسبوع الثاني، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال ييب جون رونج الخبير الاستراتيجي لدى آي.جي إن "التخفيضات القادمة في أسعار الفائدة تدعم بشكل عام أسعار الذهب... وفي الوقت الراهن، يبدو أن الذهب في وضع يتم تسعيره فيه بصورة أعلى بكثير من قيمته العادلة مما قد يؤدي لبعض الهبوط على المدى القريب بعد موجة الارتفاع خلال الفترة الماضية".

وارتفعت أسعار الذهب أمس الخميس إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن أشار صناع السياسة في المركزي الأميركي إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض الفائدة بثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة.

وعادة ما ترتفع أسعار الذهب، الذي لا يدر عوائد، عندما تنخفض أسعار الفائدة لأن هذا يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

المعادن النفيسة الأخرى

هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 24.53 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 902.15 دولار للأونصة. وهوى البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 988.67 دولار. وتتجه أسعار المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.