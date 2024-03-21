وتأتي تصريحات غورغييفا في عام من المقرر أن تجري فيه أكثر من 60 دولة لانتخابات.

وحثت غورغييفا في تدوينة نشرتها الخميس صانعي السياسات لدى البنوك المركزية على الصمود في وجه مطالب خفض الفائدة قبل أوانها، والتي تتوقع أنها ستتزايد مع تصويت نصف سكان العالم في انتخابات ستعقد هذا العام.

وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى أن استقلالية البنوك المركزية تحمي استقرار الأسعار بشكل أفضل، وهو أمر أساسي لازدهار الاقتصادات.

وكتبت دون تحديد دولة بعينها أن مخاطر التدخل السياسي في عملية صنع قرارات المصارف وتعيينات الموظفين تتزايد.