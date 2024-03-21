وتخطط الشركة لطرح 22 مليون سهم من أسهم الفئة (أ) للشركة، ما يعني أن الاكتتاب العام يمكن أن يجمع ما يصل إلى 748 مليون دولار من تلك الأسهم، وفقاً لنشرة إصدار الشركة المحدثة.

وأعلنت الشركة رسمياً طرحها العام الأولي الشهر الماضي.

وتتوقع ريديت أن تجمع ما يقرب من 450 مليون دولار من عائدات الاكتتاب العام، وذلك إذا تم تسعير الأسهم عند منتصف النطاق المتوقع.

وقالت الشركة إنها ستستخدم الأموال لأغراض عامة مثل نفقات التشغيل، وربما لترخيص أو الحصول على أو الاستثمار في تقنيات أو أصول أو ملكية فكرية جديدة.

وتسعى ريديت للحصول على تقييم بقيمة 6.4 مليار دولار من خلال الاكتتاب العام، وهذا أقل من التقييم البالغ 10 مليارات دولار الذي استهدفته الشركة عندما أعلنت عن جولة التمويل الأخيرة في عام 2021.