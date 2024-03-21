وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت ألفي طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 210 آلاف خلال الأسبوع المنتهي في 16 مارس.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يسجل عدد الطلبات 215 ألفا في الأسبوع الماضي.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، قد قال إن الاقتصاد الأميركي حقق "تقدما كبيرا"، بحسب تعبيره، موضحا أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة واصل توسعه بوتيرة قوية.

وأوضح باول أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال قويا.

كما أشار باول إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد تلقى دعما من طلب المستهلكين القوي، وتعافي سلاسل التوريد، وذلك رغم أن ارتفاع أسعار الفائدة قد أثر على الأعمال والاستثمار، بحسب قوله.

ولكنه أضاف: "نشهد حالة من عدم اليقين حول مستقبل التضخم في قطاعي الخدمات والإسكان".

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

وظلت معدلات الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى للفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم منذ نحو 22 عاما.