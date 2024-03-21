وأظهرت بيانات "إس آند بي غلوبال"، الخميس، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المجمع لمنطقة اليورو إلى 49.9 نقطة في مارس من 49.2 نقطة في فبراير، ليسجل أعلى قراءة له في 9 أشهر، لكنه ظل دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى الانكماش للشهر العاشر على التوالي.

وأوضحت البيانات تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 45.7 نقطة من 46.5 نقطة، وهو أدنى مستوى في 3 أشهر، ليخالف توقعات ارتفاعه إلى 47 نقطة خلال نفس الفترة.

وعلى صعيد قطاع الخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 51.1 نقطة من 50.2 نقطة ليسجل أعلى مستوياته في 9 أشهر، متجاوزاً المستوى المتوقع عند 50.5 نقطة.

وقال سيروس دي لا روبا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، والذي يشارك في إعداد المسح، إن توسع النشاط الخدمي للمنطقة بصورة أكبر يجب أن ينظر إليه على أنه تطور إيجابي، وخاصة مع نمو النشاط للشهر الثاني على التوالي.

وعلى صعيد أكبر الاقتصادات الأوروبية، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع في ألمانيا إلى 47.4 نقطة من 46.4 نقطة في فبراير ومقارنة بتوقعات ارتفاعه إلى 47 نقطة فقط، ليظل دون مستوى 50 نقطة للشهر التاسع على التوالي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي في ألمانيا إلى 49.8 نقطة من 48.3 نقطة، لكن نظيره الصناعي تراجع إلى 41.6 نقطة من 42.5 نقطة.