تحركات الأسعار

بحلول الساعة 09:29 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو ثلاثة سنتات إلى 85.92 دولار للبرميل بعد تراجعها 1.6 بالمئة أمس الأربعاء.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو عشرة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 81.17 دولار للبرميل بعد تراجعها 1.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، انخفضت للأسبوع الثاني.

وهبطت المخزونات بشكل غير متوقع بمليوني برميل إلى 445 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 مارس، مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 13 ألف برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين للأسبوع السابع بانخفاض 3.3 مليون برميل إلى 230.8 مليون برميل مما يشير إلى طلب قوي مستمر على الوقود. وزاد تشغيل مصافي النفط 127 ألف برميل يوميا.

كما شعر المستثمرون بارتياح بعدما ثبت البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في نطاق يتراوح من 5.25 إلى 5.50 بالمئة أمس الأربعاء لكنه أبقى على توقعاته بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.

وقد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وهو ما يمثل أنباء جيدة لمبيعات النفط.