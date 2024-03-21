وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.8 بالمئة إلى 509.96 نقطة بحلول الساعة 0818 بتوقيت غرينتش.

وقاد المؤشر الفرعي للموارد الأساسية مكاسب القطاعات مسجلا قفزة 2.7 بالمئة مع ارتفاع أسعار معظم المعادن بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على توقعه تبني ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام، في حين ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى غير مسبوق.

وتقدمت أسهم التكنولوجيا 2.1 بالمئة وزادت أسهم العقارات الشديدة التأثر بأسعار الفائدة 1.7 بالمئة، مع تزايد الإقبال على المخاطرة عقب توقعات المركزي الأميركي.

وينتظر المستثمرون القراءة الأولية لأنشطة الأعمال في منطقة اليورو والولايات المتحدة لشهر مارس المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، والتي قد تقدم مؤشرات بشأن دورة خفض أسعار الفائدة من البنوك المركزية.

وعلى صعيد الشركات، أبقت شركة نكست لبيع الملابس بالتجزئة على توقعاتها للمبيعات والأرباح في العام الحالي دون تغيير، بعدما أعلنت عن زيادة أفضل قليلا من المتوقع في الأرباح السنوية. وارتفع سهم الشركة أربعة بالمئة.